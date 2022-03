Xavi: "Desde que me tornei treinador, não há nenhum jogador que tenha recusado assinar pelo Barça"

Declarações de Xavi, treinador do Barcelona, em conferência de imprensa de antevisão ao embate com o Galatasaray, a contar para a primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa, na próxima quinta-feira

Depois de Frenkie de Jong, médio do Barcelona, ter garantindo à comunicação social presente que "todos os momentos são bons para assinar" pelos catalães, Xavi foi questionado sobre o suposto encontro que teve com Erling Haaland e revelou o discurso que costuma adotar quando chega o momento de persuadir um alvo no mercado a ingressar no clube.

"Confirmas [pergunta ao jornalista] que nos encontrámos? Não sabia disso. Claro que sim, todos os momentos são bons para assinar pelo Barça. É o melhor clube do mundo. Reitero, desde que me tornei treinador, não há nenhum jogador que tenha recusado assinar pelo Barça", reforçou o técnico blaugrana.

Sobre os argumentos que costuma utilizar para convencer jogadores a assinar, Xavi explicou: "[Digo-lhes:] Vais desfrutar do modelo de jogo. Noutros clubes, tocas 20 vezes na bola, neste clube vais tocar 40, vais ter ocasiões de golo. O clube, a cidade, a história do Barça, há muitos aspetos, mas quero convencê-los com base no futebol. O modelo de jogo vai torná-los melhores.

Em jeito de conclusão, Xavi abordou ainda a posição de guarda-redes do plantel, admitindo que Marc-André Ter Stegen beneficiaria de maior concorrência na posição. "Todos [beneficiariam de concorrência]. Se não tens o lugar assegurado dás mais de ti. Com mais competência tudo melhora. [A concorrência] é sempre bem-vinda", asseverou o espanhol.

