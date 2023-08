Xavi "desapontado": "O Dembélé pediu para sair, não podemos fazer nada"

Avançado francês está a caminho do PSG e já não foi utilizado no jogo particular frente ao Milan. Xavi diz que não houve forma de convencer o jogador a ficar no Barça.

Ousmane Dembélé vai mesmo ser jogador do Paris Saint-Germain e na madrugada desta quarta-feira já nem foi utilizado no jogo particular que o Barcelona realizou frente ao Milan -vitória por 1-0 -, nos Estados Unidos da América. Após a partida, Xavi Hernández, treinador dos blaugrana, confirmou que o internacional francês pediu para sair e que não é possível aos catalães competirem com a proposta parisiense.

"Vou ser claro, o Dembélé pediu-nos para sair. Ele disse-nos que tem uma proposta do PSG, que o contactaram e ele foi muito direto. É uma decisão pessoal e não podemos fazer nada. Isto dói-me muito, porque cuidamos muito dele para que estivesse feliz e continuou a fazer a diferença, mas ele tem esta proposta, já disse que quer sair e por isso não jogou. É a lei do mercado, não podemos competir com esta proposta, é fora do nosso alcance. Desejo-lhe toda a sorte do mundo porque nos deu muito, pelo menos quando fui treinador. Estou um pouco desapontado, sim, mas ele disse-nos que já tinha falado com o Luis Enrique e com o Nasser Al-Khelaifi e não havia forma de o convencer. Tentámos, mas a decisão estava tomada. Vi-o tão feliz e não esperava isto", afirmou, citado pela imprensa espanhola.

"Temos de deixar sair os jogadores que não querem estar no Barça. Questionei o Dembélé sobre os motivos. Ele não me disse, mas é claro que é um assunto dele, pessoal", acrescentou.

Dembélé, de 26 anos, jogou no Barça nas últimas seis temporadas.