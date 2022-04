Xavi defende Piqué após polémica: "A atenção dos outros dá-lhe energia, é como uma droga"

Gerard Piqué, central do Barcelona

Central viu-se envolvido em polémica devido ao papel na organização da Supertaça espanhola na Arábia Saudita

Gerard Piqué tem sido um nome recorrente nos principais jornais espanhóis, após áudios revelados pelo jornal El Confidencial revelarem o envolvimento do central na organização da Supertaça espanhola, que desde 2020 passou a ser disputada na Arábia Saudita.

O central do Barça negou, logo após a polémica ter sido levantada, ter feito qualquer ilegalidade no que toca a esse negócio e, esta quarta-feira, Xavi saiu em defesa de Piqué, garantindo que o experiente defesa não se deixa afetar pelos problemas fora de campo e que a "atenção" do público age "como uma droga" para ele.

"Ele é extrovertido e gosta de andar na boca das pessoas. Eu sou mais diplomático, mas conheço-o. Se ele não estivesse focado, eu avisá-lo-ia, mas a atenção dos outros dá-lhe energia, é adrenalina. É como se fosse uma droga, no bom sentido da palavra. Ele está focado", garantiu, em antevisão ao próximo jogo com a Real Sociedad.

Questionado sobre acredita que o central e o presidente da Federação espanhola (RFEF), Luis Rubiales, não tenham cometido ilegalidades no processo em torno da Supertaça, Xavi referiu que confia na "honestidade" de ambos.

"É muito difícil, a minha opinião não muda nada. Há duas pessoas envolvidas, conheço bem Rubiales e ele é uma pessoa nobre, confio na sua honestidade. Ele terá de se explicar, tal como Piqué. Eu penso que eles tiveram boas intenções, quero acreditar nisso. Se foi ético ou não? Isso já depende da opinião de cada um", concluiu.