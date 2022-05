Xavi confirma negociações por Lewandowski: "É uma das opções, mas não será fácil"

Xavi Hernández, treinador do Barcelona

Treinador do Barcelona assume existirem "negociações em curso" pelo avançado polaco.

Xavi Hernández, treinador do Barcelona, assumiu este sábado o interesse em Robert Lewandowski, avançado polaco que tem mais um ano de contrato com o Bayern mas que já admitiu querer deixar o clube alemão.

"[Lewandowski] É uma das opções, uma das possibilidades. Ele já disse publicamente que quer sair [do Bayern]. Há negociações em curso. Ainda lhe resta um ano [de contrato] com o Bayern, não será fácil. Mas é uma das opções, claro que sim", afirmou o treinador em conferência de Imprensa de antevisão à partida com o Villarreal (domingo, 21h00), referente à última jornada de La Liga.

