Xavi comenta detenção de Dani Alves: "Estou surpreendido e em estado de choque"

Antiga estrela do Barcelona foi detida preventivamente na sexta-feira, após se ter apresentado numa esquadra para prestar depoimentos sobre uma acusação de agressão sexual apresentada por uma jovem.

Xavi, treinador do Barcelona, reagiu este sábado à detenção preventiva de Dani Alves, mostrando-se chocado com a polémica em torno do ex-colega de equipa, que treinou inclusive na temporada passada, aquando da sua segunda passagem pelo clube.

"É difícil comentar uma situação destas. Estou surpreendido e em estado de choque. A justiça vai ditar o que tiver de acontecer, mas sinto-me mal por ele", revelou o técnico, em conferência de imprensa.

Quanto ao mercado, Xavi confirmou que o Barcelona passou a deter um direito de preferência por Yannick Ferreira-Carrasco, extremo do Atlético de Madrid, na sequência da venda de Memphis Depay, mas garantiu que não pediu um substituto para o extremo à direção blaugrana.

"Não pedi para reforçarem o ataque. Memphis pediu para sair e nós aceitámos. Estou satisfeito. Vamos recorrer à filial ou aos juvenis. Estou encantado com o plantel que tenho e não tenho queixas ou pedidos a apresentar. Se contratarmos alguém, será para melhorar a equipa. E no inverno não é fácil. Se ficar como estou, ficarei contente", assegurou.

O Barcelona, líder da LaLiga, recebe o Getafe, 15.º classificado, no domingo (17h30), em jogo da 18.ª oitava jornada do campeonato.