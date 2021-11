Xavi apresentado no Barcelona: "Desgaste será tremendo, mas gosto de desafios"

Xavi apresentado no Barcelona

Treinador espanhol, antigo jogador do clube catalão, foi esta segunda-feira apresentado em Camp Nou como sucessor de Ronald Koeman.

O regresso: "Chego preparado. O meu ADN não mudou. A ideia é ser protagonista, ter bola, criar ocasiões, um Barcelona intenso. Temos de recuperar muitas coisas. Conhecer o clube é uma vantagem. Temos de estar unidos e remar todos para a mesma direção, para que o Barcelona volte a ganhar títulos."

Balneário: "É uma vantagem conhecer os jogadores. Buesquets, Piqué, Alba e Ter Stegen foram meus companheiros. O desgaste será tremendo, mas gosto de desafios. Agradeço aos adeptos o apoio com que me estão a receber."

Contratação: "Foi muito rápido, a vida mudou em três ou quatro dias. Dois os parabéns à minha mulher, que hoje faz 40 anos. Darei a vida para que tudo corra bem. O presidente [Laporta] falou comigo e disse-me que eu era o eleito. Eu tinha uma cláusula, mas todos fizemos a nossa parte para solucionar isso. Vejo muita ilusão. As expectativas são altas, trata-se de alcançar resultados no imediato."

Mensagem: "O objetivo é ajudar, desfrutar e ganhar. Estou agradecido aos adeptos pelo carinho, espero retribuir com títulos ou, no mínimo, com trabalho neste primeiro ano."