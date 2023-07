Xavi após derrota frente ao Arsenal: "A intensidade deles não é normal num particular"

O Barcelona perdeu por 3-5 contra o Arsenal num jogo particular nos Estados Unidos e Xavi explicou que esse resultado foi motivado pela diferença de intensidade entre as duas equipas, depois de uns dias em que os catalães foram alvo de uma virose de gastroenterite.

O Arsenal, com Fábio Vieira a destacar-se com um grande golo, venceu na madrugada desta quinta-feira o Barcelona por 5-3, num jogo particular disputado nos Estados Unidos, onde ambas as equipas estão a estagiar.

Após a partida, Xavi, treinador dos catalães, explicou que a derrota se deveu à diferença de intensidade aplicada pelos dois conjuntos, mostrando-se surpreendido pela forma como o conjunto treinado por Mikel Arteta, com quem trocou umas palavras, foi tão dedicado num jogo não oficial.

"Eles estavam mais rodados do que nós. Eu disse no fim do jogo que parecia uma partida de Champions, porque a intensidade que colocaram não é normal num particular, mas entendo que todos querem ganhar. Para nós, foi o primeiro jogo e vínhamos de um vírus... Mas para os adeptos, a Premier League é espetacular", apontou.

"A nossa intensidade não me surpreendeu, a deles sim. Não é normal tanta intensidade nem tantas faltas táticas. Todos queremos competir, mas isto é um particular. Eles estão noutro ritmo de intensidade, mas viram-se coisas positivas e estou contente no geral. Resultado à parte, as conclusões são positivas", completou Xavi.

Nos EUA, o Barcelona ainda vai defrontar o Real Madrid (dia 29) e o Milan (1 de agosto), ao passo que o Arsenal tem apenas mais um jogo particular antes do arranque da temporada, defrontando o Mónaco em Londres no dia 6 de agosto.