Xavi ainda acredita que pode reforçar Barcelona com Koulibaly

Central termina contrato no próximo ano, mas já existe princípio de acordo para renovar

Tendo já as posições de ataque praticamente definidas, o Barcelona olha para o meio campo e para a defesa como oportunidades a reforçar. Koulibaly, do Nápoles, é um dos preferidos de Xavi, mas o negócio não se avizinha fácil.

De acordo com o jornal AS, os napolitanos exigem o pagamento de 40 milhões de euros, valor considerado demasiado elevado pelos catalães, que encaram o central senegalês como um substituto à altura de Gerard Piqué.

Kalidou Koulibaly termina contrato no próximo ano, mas já tem um princípio de acordo para renovar com o Nápoles até 2026.

A possível chegada do defesa do Nápoles não significará o fim do negócio de Andreas Christensen. O dinamarquês vai mesmo aterrar em Camp Nou, mas Xavi encara-o, pelo menos para já, como uma opção para suplente.