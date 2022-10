Xavi admite que prefere a carreira de jogador: "Ser treinador do Barcelona é ingrato"

Declarações de Xavi, treinador catalão, em conferência de imprensa de antevisão ao Real Madrid-Barcelona, partida relativo à nona jornada da LaLiga e que está marcada para domingo, às 15h15.

Pressão da partida: "Prefiro ser jogador do que treinador. Eu tento colocar os jogadores confortáveis, de forma a retirar a pressão do ambiente, que é muita. Amanhã será um jogo para desfrutar. Há que ser protagonistas e é preciso retirar a melhor versão de cada jogador. Ser um treinador do Barcelona é ingrato, é melhor ser jogador".

Como está a equipa, depois do jogo com o Inter? "Temos reconstruído um pouco de tudo, mental e desportivamente. Vimos vídeos e analisámos as duas partes. É uma pena, porque vimos que merecíamos mais. Há que recuperar a equipa animicamente. Se insistirmos, vai correr bem".

Há um bloqueio mental na Champions? "Não acho que exista. Ao final de contas, empatámos o jogo e podíamos ter vencido. A equipa acreditou e tem amor próprio e fé. Veja a equipa com coragem, mas não aconteceu [a vitória]. Juntaram-se muitas circunstâncias e não competimos bem. As sensações entre este ano e o anterior são diferentes. Eu vejo a equipa de uma forma positiva".

Tem a confiança de Laporta (presidente do Barcelona)? "Ele transmitiu-me confiança, falta muito da temporada. Ele também é muito otimista, é um fenómeno. Esta Champions está a ser cruel para nós, mas estamos no bom caminho, estamos bem".

Está excitado com o El Clásico? "Gosto de jogar contra o Real Madrid. Sou competitivo e gostava de poder continuar a jogar estes jogos como jogador. O do Inter também. São nestes jogos onde se vê quem está à altura, também enquanto treinador. É espetacular jogar um jogo destes. A motivação é máxima, é uma oportunidade de ficarmos mais líderes da competição".