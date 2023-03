Xavi aborda contactos por Messi: "É normal que sonhem com uma última dança"

Técnico catalão compareceu em conferência de imprensa minutos depois de o vice-presidente do Barcelona ter confirmado que o clube está em contacto com Lionel Messi.

Xavi, treinador do Barcelona, compareceu esta sexta-feira em conferência de imprensa minutos depois de o vice-presidente Rafael Yuste ter confirmado, à margem da apresentação da 10.ª edição Barça Academy World Cup, contactos do clube para tentar assegurar o regresso de Lionel Messi.

"É claro que estamos em contacto com Messi. Leo e a sua família conhecem o afeto que tenho por ele, que temos por eles. Eu estive envolvido nas negociações que não se concretizaram há dois anos. Tenho essa espinha atravessada e, se falarmos de La Masia, falamos obrigatoriamente de Leo. Adoraria que ele voltasse e penso que os adeptos também, porque as histórias bonitas da vida têm de acabar bem. Acredito que Messi esteja apaixonado pelo Barcelona e pela cidade", explicou o dirigente.

"Questionado sobre o assunto, o técnico catalão recusou aprofundar muito o tema, considerando normal que as pessoas sonhem com o retorno de "La Pulga" ao clube onde passou quase toda a carreira, até porque o seu contrato com o PSG expira no final da presente temporada.

"Creio que não é o momento para falar do regresso de Léo. Tenho uma amizade e falo regularmente com ele, mas não é o momento, nem faz bem a Léo nem faz bem ao clube. É um tema que estamos a tratar com muita amizade, mas daí a podermos fazer algo existe um mundo", avisou.

"Vi [Messi] crescer. É exemplar, por isso é normal que haja sonhos de uma última dança, como Michael Jordan. É normal que as pessoas sonhem. Esperamos poder voltar a ver Messi no Barça seja de que forma for. Eu seria o primeiro a ficar feliz com o seu regresso. Este é o clube da sua vida e ele é o melhor jogador da história, mas esta não é a altura para falar. Estamos a um mês de podermos vencer dois títulos [campeonato e Taça]. Não temos de falar sobre possíveis contratações ou de Messi, temos de nos focar no Elche, Real Madrid e tudo o que aí vem", finalizou Xavi.

O Barcelona visita o Elche no sábado (20h00), em jogo da 27.ª jornada da LaLiga, que lideram com 68 pontos, mais 12 do que o Real Madrid, segundo classificado.