Xavi aborda a proposta que recusou antes de rumar ao Barcelona

Xavi, novo treinador do Barcelona

Treinador este em contactos com a Confederação Brasileira de Futebol.

Xavi foi esta segunda-feira apresentado como treinador do Barcelona, sucedendo a Ronald Koeman no cargo, e admitiu que recebeu uma proposta para orientar a seleção brasileira.

"Sim, é verade. Falámos com a Confederação Brasileira de Futebol. A ideia era ser adjunto de Tite e assumir a equipa depois do Mundial. A minha vontade era vir para o Barcelona e penso que é o momento certo", afirmou o técnico.

Xavi, 41 anos, colecionou títulos pelo Barcelona enquanto jogador e no banco de suplentes tem como única experiência o comando do Al-Sadd, clube do Catar que orientava desde 2019/20 e onde tinha colocado um ponto final na carreira de futebolista.

No dia 23 deste mês de novembro, o Barcelona mede forças com o Benfica, em Camp Nou, para a quinta jornada da Liga dos Campeões.