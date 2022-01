Xavi: "A situação é caótica. O jogo deveria ser adiado"

Treinador do Barcelona descontente com o facto do Maiorca-Barcelona, apesar das dezenas de casos de covid-19, não ser adiado. Está marcado para este domingo

A liga espanhola regressa este domingo, depois da paragem natalícia, com a realização da 19ª jornada. Entre as partidas agendadas, está o Maiorca-Barcelona, marcado para as 20h00 de domingo e cuja realização mereceu duras críticas do treinador culé, Xavi.

"Estamos numa situação extrema porque temos 17, 18 ausentes. Penso que teremos de volta Umtiti, que testou negativo. Acho que a melhor decisão seria adiar o jogo. Vamos adulterar a competição. É a minha opinião e de senso comum. O. Maiorca parece estar numa situação semelhante à nossa. Mas no basquetebol, o 'Clásico' foi adiado. Não faz sentido jogar amanhã. A situação é, neste momento, caótica. O jogo deveria ser adiado, mas vamos jogar com quem quer que sejamos e vamos jogar para ganhar. Não compreendo porque é que este jogo vai ser disputado Revela uma total falta de senso comum" disse.

"É evidente que temos 17, 18 baixas por covid-19. Nem o Maiorca terá a sua melhor equipa, nem o Barcelona. Esta é uma situação limite. Parou a Serie B em Itália, o basquetebol também. Sinceramente, não compreendo", acrescentou.