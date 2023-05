Xabi Alonso também é apontado ao banco do PSG

Xabi Alonso, treinador do Bayer Leverkusen

Treinador espanhol está atualmente ao comando da equipa do Bayer Leverkusen

O PSG estará interessado no técnico do Bayer Leverkusen, Xabi Alonso, para substituir o atual treinador Christophe Galtier.

Xabi Alonso está atualmente ao comando do clube alemão, e esteve na origem da sua subida de 17º classificado para 6º.

Aos 41 anos, sem ter ganho troféus, passou pelos bancos das equipas jovens do Real Madrid e das reservas da Real Sociedad.

O antigo médio do Real Madrid é ainda muito acarinhado pelos seus jogadores, com os quais têm uma relação muito próxima.

Apesar da sua vontade, e de alguns contatos já terem sido iniciados, o clube francês terá de enfrentar dois obstáculos: o desejo do espanhol em ir para o lugar de Carlos Ancelotti no Real Madrid, quando este sair, e o segundo obstáculo reside no facto de o seu atual clube estar interessado em prolongar o seu contrato o mais rapidamente possível.

O jogador que venceu duas vezes a Liga dos Campeões declarou ainda recentemente que está "feliz" no Leverkusen e que não está preocupado com o seu futuro, o que deixa a tarefa complicada para o PSG.

Outros técnicos, entre eles os portugueses José Mourinho e Abel ferreira, também já foram apontados ao banco do PSG.