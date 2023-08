Xabi Alonso renova com o Bayer Leverkusen por mais duas épocas

Redação com Lusa

O técnico, 41 anos, tinha contrato até 2024

O técnico espanhol Xabi Alonso renovou contrato com o Bayer Leverkusen por mais duas temporadas, até 2026, anunciou esta sexta-feira o emblema germânico no seu site oficial, naquele que apenas o segundo clube na carreira do antigo futebolista.

Xabi Alonso, 41 anos, tinha contrato até 2024, mas agora vai estar ligado ao clube alemão até junho de 2026, depois de, na sua temporada de estreia, ter levado do Bayer Leverkusen até ao sexto lugar da Bundesliga e às meias-finais da Liga Europa.

O treinador espanhol, que como médio representou emblemas como Real Madrid, Liverpool e Bayern Munique, chegou ao Bayer em outubro do ano passado e até começou mal a sua "aventura" em Leverkusen, com apenas um triunfo nos primeiros sete jogos, incluindo um desaire caseiro perante o FC Porto (3-0), na Liga dos Campeões.

Com o decorrer da temporada, a formação germânica acabou por subir na Bundesliga e ficou perto de uma final europeia, tendo sido eliminado pela Roma, de José Mourinho.

Antes do Bayer Leverkusen, Alonso passou três épocas a comandar a Real Sociedad B.