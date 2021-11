Xabi Alonso recorda um despique com Carragher em 2008: "Isto não é só correr"

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Ex-médio aproveitou a conquista do Campeonato da Europa, há 13 anos, ante a Alemanha, para silenciar o antigo companheiro britânico de equipa

Oriundo da Real Sociedad, o espanhol Xabi Alonso criou, em Anfield, amizade com os britânicos Gerrard e Carragher, ícones do Liverpool... que virava "rivalidade" aquando de duelos de seleções. Espicaçado constantemente, como que condenado ao insucesso internacional pela Roja, o ex-centrocampista "deu o troco" ao vencer o Euro'2008.

"No balneário do Liverpool, sempre conversei muito com Gerrard e Carragher. Quando eles jogavam por Inglaterra e eu por Espanha, Carragher dizia-me: 'É impossível ganhares algo. Não sabes correr, não tens pernas'. Quando ganhámos o Europeu, respondi ao Carragher: 'Isto não é só correr, já te calavas'", revelou Xabi Alonso.

Em conversa com a "DAZN", abrindo o baú das memórias, o agora treinador puxou a fita ainda mais atrás para recordar a altura em que chegou, em 2004, à Premier League, sob grande influência de um compatriota e admiração pelo Liverpool.

"Ir para um clube com a tradição e história que o Liverpool tem, atraiu-me muito. [Os responsáveis do clube] mostraram muito interesse e [o treinador] Rafa Benítez acreditava que era um jogador que precisava. Motivou-me muito. Queria descobrir um mundo novo, conhecia a Premier League apenas como adepto. Se gostas de futebol, a Premier League encanta-te e o Liverpool também", notou Xabi Alonso.

A previsão de Rafa Benítez, de resto, confirmou-se. O antigo médio espanhol impôs-se no Liverpool ao realizar, em cinco temporadas, 210 jogos, nos quais marcou 19 golos, tendo conquistado a Taça de Inglaterra e a Taça da Liga inglesa.