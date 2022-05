Xabi Alonso poderá estar de volta à Liga dos Campeões na próxima época

Técnico espanhol está a ser sondado pelo Brugge, que está bem encaminhado para ser campeão belga

Habituado a liderar meio-campos na Liga dos Campeões ao serviço de gigantes como Real Madrid, Liverpool ou Bayern enquanto jogador, o técnico da Real Sociedad B, Xabi Alonso, poderá estar de regresso à prova milionária na próxima época.

O técnico, que orienta a equipa secundária basca, de acordo com o jornal belga HLN, está a ser alvo de interesse do Brugge, cujo treinador, Alfred Schreuder vai subsituir Erik ten Hag no comando do Ajax em 2022/23.

Com duas jornadas por disputar na fase de apuramento de campeão da Liga belga, o Brugge é primeiro, com mais três pontos do que o segundo, Royale Union, pelo que , a confirmar-se a conquista da prova e caso Xabi Alonso aceite o convite, isso significaria um regresso do antigo médio defensivo à prova milionária.

Por agora, o técnico está focado em conseguir escapar à despromoção do segundo escalão espanhol. A Real Sociedad B ocupa o primeiro lugar abaixo da linha de água, a dois pontos da salvação, quando faltam três jornadas por disputar.