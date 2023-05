Xabi Alonso afasta rumores: "Estou focado a 100 por cento no Bayer Leverkusen"

Técnico espanhol garantiu que pretende continuar ao leme do Bayer Leverkusen na próxima época, apesar dos relatos que o associam como o favorito ao comando do Tottenham.

Fruto do bom trabalho na sua época de estreia no Bayer Leverkusen, Xabi Alonso tem sido associado a uma mudança para a Premier League, sendo apontado pela imprensa internacional como o favorito ao comando do Tottenham na próxima temporada.

Outros clubes importantes do futebol europeu terão Xabi Alonso debaixo de olho, como Real Madrid e Bayern, tudo dependendo do futuro de Carlo Ancelotti e Tuchel, respetivamente. No entanto, o técnico espanhol fez questão de afastar esta quinta-feira esses rumores, dizendo-se focado nos alemães.

"Ando no futebol há muitos anos e os rumores são normais, mas ainda temos muito para atingir. É por isso que a minha cabeça tem estado focada aqui a 100 por cento nos últimos meses. E a minha cabeça também está focada aqui a 100 por cento para a próxima época", assegurou, em conversa com Fabrizio Romano.

Xabi Alonso, que representou o Liverpool como jogador, além de passagens pelos dois emblemas acima citados, chegou ao Bayer Leverkusen esta época, com a equipa a ocupar o sexto lugar da Bundesliga, a oito pontos dos lugares de Champions, isto quando restam quatro jornadas para o fim do campeonato.