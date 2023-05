Wrexham não desiste de Bale: "Tens o resto da vida para viveres onde quiseres..."

Depois de o antigo extremo ter descartado voltar atrás no final de carreira para fazer uma temporada no Wrexham, que vai jogar na quarta divisão inglesa na próxima época, um dos donos do clube galês voltou a fazer um pedido público ao ex-jogador.

Os donos do Wrexham não desistem de Bale. Após o clube galês, detido pelos atores Ryan Reynolds e Rob McElhenney, ter assegurado a subida aos escalões profissionais do futebol inglês, nomeadamente à quarta divisão, a dupla já havia pedido que o antigo extremo voltasse atrás no final de carreira e fizesse uma temporada no emblema, mas o cenário acabou descartado.

Durante a cerimónia dos Sport Industry Awards, Bale respondeu sobre este possível regresso: "Não, acho que não vou voltar. Acho que estava mais à procura de uma partida de golfe grátis com o Rob. Tenho a certeza de que iremos conversar e brincar com isso, mas estou muito feliz onde estou".

Ora, na segunda-feira, o ator da série "It's Always Sunny in Philadelphia" voltou à carga e pediu novamente que o antigo capitão da seleção galesa regresse ao ativo para um último ano com as cores do Wrexham.

"Gareth, ok ouve-me, só estou aqui eu e tu a falar por um segundo. Eu sei que o sul da Califórnia é bonito, sou de Filadélfia e vivo aqui há muitos anos... Mas tu és um homem novo e tens o resto da tua vida para viveres onde quiseres! Se pudesses voltar para um último ano de glória, um último ano... Eu acredito que a tua nação, a nação de Gales... faz a coisa certa", pediu o ator norte-americano, em direto para o "The Aarthi and Sriram Show".

Desde a sua retirada dos relvados em janeiro, Bale, de 33 anos, começou uma nova aventura no golfe, onde já conseguiu ficar em 16º lugar no torneio AT&T Pebble Beach Pro-Am PGA, na Califórnia.