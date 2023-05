Wrexham festeja em Las Vegas: "Disseram-nos para deixar o cartão de crédito em casa"

O clube inglês subiu à quarta divisão há uma semana e Ryan Reynolds e Rob McElhenney cumprem a promessa

O Wrexham foi notícia há uma semana pela subida ao quarto escalão do futebol britânico, com um estádio a abarrotar e duas celebridade presentes, nomeadamente os atores e donos do clube, Ryan Reynolds e Rob McElhenney. Este tinha prometido uma festa de subida de arromba e cumpriu, pois leva o plantel para quatro dias de luxo com tudo pago a Las Vegas, nos Estados Unidos.

Ryan Reynolds, ator no filme Deadpool, entre outros, tem como sócio no clube do País de Gales fundado em 1864 outro ator, Rob McElhenney, do elenco da famosa série cómica Nunca chove em Filadélfia.

O avançado Ollie Palmer publicou fotografias da partida para os Estados Unidos e o colega Paul Mullin abordou a viagem à GQ: "Combinamos que, se ganhássemos a liga, teríamos uma folga. Então, estamos a ir para Las Vegas. Ryan e Rob disseram-nos para deixar os nossos cartões de crédito em casa. Eles enviaram-nos um itinerário completo. Parte de mim não quer ir, pois posso estar morto no fim. Mas eu nunca iria para Las Vegas por vontade própria, então estou ansioso."