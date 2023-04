Wrexham de Ryan Reynolds e Rob McElhenney sobe de divisão

Equipa do ator canadiano Ryan Reynolds chega aos 110 pontos a uma jornada do final do campeonato

O Wrexham AFC, equipa presidida pelo ator canadiano Ryan Reynolds, sagrou-se este sábado campeão da National League, ao vencer por 3-1 o Boreham Wood, na penúltima jornada do campeonato e garantindo a única vaga de acesso à League Two, a 4.ª divisão inglesa.

Ryan Reynolds e Rob McElhenney investiram no futebol e compraram, em 2021, o Wrexham, o terceiro clube mais antigo do Mundo e que estava há 15 anos sem conseguir subir à quarta divisão.

O clube galês venceu o Boreham Wood, por 3-1, e conseguiu voltar às ligas profissionais, num jogo que contou nas bancadas com nomes como Paul Rudd, conhecido por interpretar o "homem formiga", herói da Marvel.