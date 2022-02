Wolves vencem e ultrapassam Tottenham na classificação da Premier League

Armada portuguesa, que definiu o resultado em menos de 20', ocupa, agora, o sétimo lugar, com mais um ponto do que os spurs. Bruno Lage utilizou seis portugueses em Londres

Com hipótese de ultrapassar o Tottenham na classificação da Premier League, o Wolves não deu aso a desperdício ao vencer, sem qualquer estrago, por 2-0, a formação dos spurs, em jogo da 25.ª jornada do principal campeonato inglês, disputado em Londres.

Os golos da equipa de Bruno Lage, que fez alinhar os portugueses José Sá, Nélson Semedo, Rúben Neves, Podence, Trincão e Fábio Silva, surgiram na primeira parte. Raúl Jiménez abriu o marcador logo aos 6', enquanto Dendoncker ampliou a vantagem aos 18', em dois lances suscitados por más abordagens do guardião Hugo Lloris.

O melhor os spurs fizeram, além de uma segunda parte em que tiveram bem mais domínio sobre o adversário, com várias ameaças à baliza de José Sá, foi um remate de Winks, aos 64', feito à entrada da área e de primeira, que embateu no poste.

Este triunfo permite ao Wolves - regressado às vitórias após derrota com o Arsenal - destronar o Tottenham do sétimo lugar da Premier League, fruto dos somados 37 pontos, mais um do que o conjunto de Antonio Conte (36), derrotada pela 3.ª vez seguida.