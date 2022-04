Wolves vencem e ascendem ao sétimo lugar da Premier League

Com cinco jogadores portugueses no onze titular e dois a saírem do banco de suplentes.

O Wolverhampton recebeu o Aston Villa no Molineux e triunfou por 2-1, em jogo a contar para a ronda 31 da Premier League. Os portugueses José Sá, João Moutinho, Francisco Trincão, Daniel Podence e Fábio Silva foram titulares na equipa orientada por Bruno Lage, enquanto Pedro Neto e Chiquinho foram suplentes utilizados, entrando, respetivamente, aos 75' e 90+1'.

Logo aos sete minutos, o espanhol Jonny Otto adiantou os Wolves no marcador com um potente remate de pé direito e, aos 36', um autogolo de Ashley Young dilatou a vantagem da armada lusa. Na segunda parte, à passagem do minuto 86, Ollie Watkins, de grande penalidade, reduziu para os Villans, fixando o resultado final.

Com esta vitória, o Wolverhampton subiu, provisoriamente, ao sétimo posto da Premier League, somando agora 49 pontos. Na próxima jornada, os Wolves vão ao reduto do Newcastle que, atualmente, ocupa a 15ª posição, com 31 pontos.