Wolves têm lista de 30 alvos para o ataque e há um nome que se destaca

Com o mercado de janeiro a aproximar-se, o Wolverhampton prepara-se para atacar a contratação de um ponta de lança.

A lesão de Raúl Jiménez - sofreu uma fratura craniana num choque com David Luiz, durante um jogo - deixou o Wolverhampton privado da sua principal opção atacante. Não há um prazo definido para a recuperação do mexicano e, nos jogos mais recentes, Nuno Espírito Santo tem experimentado diferentes soluções no sector da frente, com destaque para o português Fábio Silva, que até se estreou a marcar frente ao Burnley, apesar da derrota (2-1).

Contudo, o próprio treinador dos Wolves já admitiu a necessidade de reforçar as opções ofensivas e, de acordo com o portal The Athletic, o clube das West Midlands elaborou uma extensa lista - com cerca de 30 (!) nomes - de potenciais alvos para o mercado de janeiro.

Entre os diversos nomes, o destaque vai para o de Divock Origi: o avançado belga, herói da caminhada do Liverpool na conquista da Champions em 2018/19, dispões de cada vez menos espaço no plantel dos "reds" e poderá estar interessado em seguir um caminho alternativo na reabertura da janela de transferências. É aqui que entra em cena o Wolverhampton, que tem Origi identificado.

Com 25 anos, o dianteiro belga apontou um golo em sete jogos oficiais pelo Liverpool na presente época. Também já representou o Lille e o Wofsburgo. Hulk, recorde-se, também já foi apontado aos Wolves, mas as restrições impostas pelo Brexit dificultam o processo.