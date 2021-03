Wolves perdem muitas oportunidades e empatam com o Aston Villa sem golos

Os Wolves tiveram as melhores oportunidades, mas empataram sem golos com o Aston Villa

Aston Villa e Wolverhampton empataram (0-0), este sábado, em jogo referente à 27.ª jornada da Premier League, no Villa Park. As melhores oportunidades do jogo estiveram nos pés dos jogadores do Wolverhampton.

No onze inicial dos Wolves, cinco jogadores portugueses: Rui Patrício, Nélson Semedo, Rúben Neves, Moutinho, João Moutinho e Pedro Neto. Destaque para este último, que foi o principal responsável pelos ataques da equipa.

O jogo teve dois tempos distintos. A segunda parte teve amplo domínio da equipa de Nuno Espírito Santo, o empate sem golos teve gosto amargo para os visitantes. Saïss (57') e Coady (76') desperdiçaram duas das principais oportunidades.

Com o resultado, as duas equipas somaram um ponto e mantiveram-se a classificação: o Aston Villa ocupa o 9º posto, agora com 40 pontos, enquanto os Wolves estão em 12º, com 35.