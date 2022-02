Wolves perdem em casa e são eliminados da Taça de Inglaterra

Equipa de Bruno Lage perde com o Norwich

Um golo de McLean, nos momentos finais da primeira parte do Wolves-Norwich, ditou o afastamento da Taça de Inglaterra da equipa treinada por Bruno Lage.

Um golo muito perto do intervalo do médio escocês Kenny McLean (45+1 minutos) traduziu a superioridade dos "canaries" diante de um "Wolves" sem algumas peças influentes, com José Sá no banco e que apenas fez entrar Raul Jiménez aos 64.

Um dia depois de receber o prémio de melhor treinador de janeiro da Premier League Bruno Lage viu a sua equipa sofrer a primeira derrota em sete jogos, quase dois meses após ter perdido em casa do campeão Manchester City (1-0).

A derrota de hoje, num jogo com os portugueses Toti Gomes, Nélson Semedo, Rúben Neves, João Moutinho, Podence e Fábio Silva, de início, e com o reforço Chiquinho, saído do banco, tem a agravante de deixar a equipa fora da Taça.