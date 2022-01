Wolves exercem opção de compra pelo sul-coreano Hwang Hee-Chan

A imprensa adianta que os ingleses pagaram ao Leipzig 15 milhões de euros pelo direito de opção do jogador, que se encontra nos "Wolves" há quase cinco meses

O avançado internacional sul-coreano Hwang Hee-Chan passa a ser futebolista em definitivo do Wolverhampton, treinado pelo português Bruno Lage, depois de o clube inglês ter exercido junto do Leipzig a cláusula de compra.

"Os Wolves exerceram a opção para assinar com Hee Chan Hwang num contrato permanente a partir de 01 de julho de 2022, após terminar o seu empréstimo", refere o clube inglês na sua página oficial na Internet.

Na mesma nota, o clube adianta que o avançado sul-coreano, de 26 anos, assina com o Wolves até 2026.

"Sinto-me muito feliz em ficar nos Wolves até 2026. Sinto-me feliz, temos um treinador muito bom e grandes companheiros de equipa", disse o avançado, citado pelo clube.

A imprensa adianta que os ingleses pagaram ao Leipzig 15 milhões de euros pelo direito de opção do jogador, que se encontra nos "Wolves" há quase cinco meses, tendo disputado 18 jogos e marcado quatro golos.

A equipa, comandada por Bruno Lage, é oitava classificada na Liga inglesa, a três pontos do West Ham, quinto (com mais dois jogos), e a quatro do Manchester United, na quarta e última posição de acesso à Liga dos Campeões (com mais um jogo).

Nos "Wolves" jogam também os portugueses José Sá, Nelson Semedo, Toti Gomes, Rúben Neves, Bruno Jordão, João Moutinho, Pedro Neto, Daniel Podence, Trincão, Fábio Silva e Chiquinho, este último já como reforço neste mês de janeiro.