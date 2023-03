Wolves batem Tottenham e Chelsea volta a vencer na Premier League após cinco jogos

Equipa comandada por Julen Lopetegui está agora mais tranquila na tabela.

Na luta pelos lugares de Liga de Campeões na Premier League, o Tottenham, quarto classificado, não aproveitou o desaire do Newcastle, quinto, e poderá ficar mais longe do Manchester United, terceiro, após cair (1-0) no terreno do Wolverhampton, que teve seis portugueses em campo (José Sá, Nelson Semedo, Rúben Neves, Matheus Nunes, Pedro Neto foram titulares e João Moutinho acabou lançado na segunda parte).

Pedro Neto, que acabou substituído ao intervalo, fez mesmo seu regresso à Premier League depois de vários meses afastado devido a lesão grave. O extremo português já não era utilizado na competição desde 1 de outubro de 2020.

O espanhol Adama Traoré fez o único golo da partida, aos 82 minutos, deixando os Wolves mais tranquilos na classificação, na 13.ª posição, seis pontos acima da zona de despromoção, em que já estiveram durante grande parte da época.

Por seu lado, o Tottenham continua com quatro de vantagem sobre o Newcastle e a quatro do Manchester United, embora os red devils ainda vão atuar nesta ronda.

Após cinco jogos seguidos sem vencer, o Chelsea regressou aos triunfo ao bater em casa o Leeds United, por 1-0, com um golo do francês Fofana, num partida em que João Félix foi titular nos blues, tendo saído aos 67 minutos.

Destaque ainda para a goleada caseira do Brighton sobre o West Ham (4-0), com um golo e uma assistência do argentino campeão do mundo Alexis Mac Allister.