Wolverhampton vence Manchester United em Old Trafford com golo de Moutinho

Golo do médio português decidiu o encontro, aos 82 minutos.

A armada lusa do Wolverhampton, comandada por Bruno Lage, venceu esta segunda-feira o Manchester United em Old Trafford, 0-1, em jogo referente à 21.ª jornada da Premier League.

João Moutinho, aos 82 minutos, com um remate à entrada da área, bateu De Gea e decidiu o encontro.

O Wolverhampton aproxima-se assim dos "red devils" na tabela. A formação de Bruno Lage alinhou com seis portugueses no onze, tem 28 pontos e está agora a três pontos da equipa de Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes (com 31).