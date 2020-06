Wolverhampton vence com toque português e não descola da Europa

O Wolverhampton igualou o Manchester United e ganhou pontos aos red devils, ao Tottenham e ao Arsenal.

O Wolverhampton regressou este sábado à competição com uma vitória por 2-0 no reduto do West Ham. Raúl Jiménez e Pedro Neto - com um golo de belo efeito - marcaram para o conjunto liderado por Nuno Espírito Santo.

Os Wolves somam agora 46 pontos - os mesmos que o Manchester United - e seguem no sexto lugar, sendo que o quinto posto dá acesso direto à Liga Europa.

Com Rui Patrício, Rúben Neves, João Mourinho e Diogo Jota no onze inicial, e ainda com as entradas de Neto e Rúben Vinagrem o Wolverhampton aproveitou para ganhar pontos aos red devils, ao Tottenham e ao Arsenal. O Sheffield United ainda não jogou.