Wolverhampton-Tottenham discutido em português

Defrontam-se este domingo Bruno Lage e Nuno Espírito Santo, os dois técnicos portugueses da Premier League, num jogo com outros compatriotas.

Bruno Lage e Nuno Espírito Santo são os treinadores de Wolverhampton e Tottenham, que esta tarde vão defrontar-se para a segunda ronda da Premier League. Para além deles, são três os portugueses na equipa técnica dos lobos e dois na dos spurs. Do onze inicial dos Wolves devem ainda fazer parte cinco dos oito lusos que integram o plantel, reforçando a força da língua de Camões neste duelo que não deverá contar com mais do que meia dúzia de ingleses em campo de início.

Para Nuno, este será o oitavo duelo com compatriotas na I liga inglesa, enquanto que para Bruno Lage irá tratar-se de uma estreia na qualidade de treinador principal. E não só pela experiência, mas também, Nuno é favorito a vencer o jogo. Porque foi um magnífico Tottenham a derrotar o Man. City na jornada de abertura e, principalmente, porque conhece de ginjeira o grupo agora orientado por Lage. Foram quatro as épocas a comandar a maioria destes jogadores, alguns do segundo escalão até aos lugares cimeiros da Premier, como bem lembrou o rival.

É o 100.º jogo entre Wolves e Tottenham. Os spurs ganharam 49 contra 29 dos lobos. Houve 21 empates

"O Nuno até conhece melhor os jogadores dos Wolves do que os dos spurs. Isso pode ajudá-lo", comentou Lage sobre o conhecimento que Nuno tem de jogadores como Rúben Neves, Jiménez e Adama Traoré. "Os nossos jogadores não esquecem o que o Nuno fez no clube, mas mal o árbitro apite eles vão estar comigo e com a nossa equipa", acrescentou.

Nuno, por sua vez, admite que o regresso ao Molineux não lhe será indiferente. "Vai ser especial, claro. Foram quatro anos extraordinários e os adeptos foram tão bons para nós que eu apenas sinto amor e respeito pelo clube." O técnico nega, apesar disso, que o seu conhecimento dos adversários seja uma vantagem para os spurs: "Não concordo que me dê alguma vantagem. Agora já não sou eu que conheço melhor os jogadores. Quem os conhece melhor é o Bruno."

Quanto aos onzes, Espírito Santo não confirmou ainda a utilização de Kane, que só voltou aos treinos nos últimos dias. Ndombélé, Rodon e Carter-Vickers são as baixas por lesão nos londrinos, que devem repetir o onze da ronda inaugural, tão boa foi a exibição contra o City. Lucas, Son e Bergwijn devem manter-se assim como apostas no ataque.

No Wolverhampton, Pedro Neto e Podence falham a partida por lesão, mas Bruno Lage deve incluir no onze os compatriotas José Sá, Trincão (ambos reforços), Nélson Semedo, Rúben Neves e João Moutinho. Fábio Silva, por sua vez, começa, tudo indica, o encontro no banco.

Historial - Nuno fez a vida negra ao Tottenham

Quando estava a treinar o Wolverhampton, Nuno pôs em prática um futebol de contra-ataque que habitualmente tinha bons resultados contra equipas do topo da tabela. O Tottenham, que agora orienta, foi uma das suas vítimas, perdendo pontos em seis dos confrontos com os Wolves. Aliás, nas três deslocações a Londres, NES saiu vencedor em duas.

Bruno Lage só defrontou este antagonista quando era adjunto

Enquanto treinador principal, Bruno Lage vai pela primeira vez medir forças com Nuno, que já estava à frente dos Wolves quando Lage estava na equipa técnica de Carlos Carvalhal. A dupla esteve frente a frente pela primeira vez em Sheffield, quando o Wednesday, em casa, soçobrou diante dos lobos por 1-0, com um golo de Rúben Neves a deixar a equipa de Carvalhal e Lage na 15.ª posição, a 24 pontos do líder... Wolves. Para a Taça, em 2018, com a dupla já no Swansea, os galeses empataram a zero no Molineux e, em casa, no desempate, levaram a melhor por 2-1. O golo dos lobos pertenceu a Diogo Jota.