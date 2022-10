Wolverhampton tenta convencer Lopetegui a suceder a Bruno Lage

A BBC avança que o presidente dos Wolves viajou esta segunda-feira para Espanha, com o propósito de convencer o técnico a aceitar o convite do clube.

O Wolverhampton, atual 18º classificado da Premier League, está em busca de um sucessor para Bruno Lage no comando técnico da equipa.

Esta segunda-feira, a BBC avança que Jeff Shi, presidente dos Wolves, viajou para Espanha com o intuito de convencer Julen Lopetegui, que deixou recentemente o comando do Sevilha, a aceitar o convite do clube.

O Wolverhampton, que conta com dez portugueses nas suas fileiras, volta a jogar no sábado, às 15h00, diante do Nottingham Forest - lanterna-vermelha da Premier League - um encontro que se prevê decisivo na luta pela permanência no principal escalão inglês.