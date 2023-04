Wolverhampton sofre humilhação frente ao Brighton, que espreita a Europa

Wolves foram goleados por 6-0 na casa do Brighton, que já vencia por 4-0 ao intervalo.

O Wolverhampton, com José Sá, Nélson Semedo, Rúben Neves, Matheus Nunes e Pedro Neto a titulares, foi goleado este sábado por 6-0 na casa do Brighton, em jogo da 34.ª jornada da Premier League.

Numa tarde de pesadelo para os Wolves, os seagulls foram para o intervalo a vencer por 4-0, após golos de Deniz Undav (6'), Pascal Gross (13' e 26') e Danny Welbeck (39').

Na segunda parte, o avançado inglês bisou aos 48 minutos, tal como Undav, que fechou a contagem do Brighton aos 66', já depois das entradas em campo de Daniel Podence e Toti Gomes.

Com a derrota, o Wolverhampton segue na 13.ª posição da Premier League, com 37 pontos. Já o Brighton reforçou o oitavo lugar, com 52 pontos, menos um do que o Liverpool (sétimo, com 53), que tem um jogo a mais e menos dois do que o Aston Villa (sexto, com 54) e o Tottenham (quinto, com 54), que têm dois.