Wolverhampton quer segurar uma das figuras com um contrato milionário

Clube mais português da Premier League tenta a renovação com Adama Traoré, segundo a imprensa inglesa.

O mercado fechou, Adama Traoré prosseguiu no Wolverhamptom, mas o clube inglês parece apostado em segurar o internacional espanhol com o chorudo contrato. Segundo adianta o "The Sun", o emblema que tem Bruno Lage como treinador está na disposição de pagar cerca de 140 mil euros por semana ao jogador, de modo a assinar um novo vínculo.

O contrato do avançado termina em 2023 e será intenção do Wolverhampton rubricar um novo acordo com a duração de quatro temporadas.

Traoré, atualmente ao serviço da seleção espanhola que disputa o apuramento para o Mundial, está em Inglaterra desde a época 2015/16, onde começou por representar o Aston Villa. A mudança para os Wolves deu-se em 2018/19, após uma passagem pelo Middlesbrough.