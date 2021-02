Wolverhampton perde com o Southampton e é eliminado da Taça de Inglaterra

Danny Ings e Stuart Armstrong marcaram os golos da vitória do Southampton no reduto dos Wolves.

O Wolverhampton, treinado pelo português Nuno Espírito Santo, foi eliminado da Taça de Inglaterra, ao perder por 2-0 na receção ao Southampton, em jogo dos oitavos de final da prova.

Com os portugueses Rúben Neves, João Moutinho, Vítor Ferreira e Fábio Silva no onze, os wolves revelaram-se incapazes de causar perigo ao adversário e viram-se em desvantagem desde os 49 minutos, com um golo de Danny Ings.

Nuno Espírito Santo tentou inverter o rumo do jogo com as entradas de Adama Traoré e do internacional luso Pedro Neto, só que os saints acabaram com as dúvidas aos 90 minutos, através do escocês Stuart Armstrong.

No domingo, as duas equipas voltam a encontrar-se, mas para a 24.ª jornada da Liga inglesa.

O Southampton, que venceu a Taça de Inglaterra em 1975/76, junta-se nos quartos de final a Bournemouth, Manchester United, Manchester City, Sheffield United, Leicester e Everton, que já tinham garantido a presença na próxima ronda.

O quadro dos quartos de final da Taça de Inglaterra fica hoje completo, com Barnsley e Chelsea a defrontarem-se pela última vaga, a partir das 20:00 (hora de Lisboa).