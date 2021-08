Golo de Jamie Vardy (veja no vídeo abaixo) fez a diferença no King Power Stadium.

O treinador português Bruno Lage estreou-se este sábado com uma derrota na Premier League, após o desaire do Wolverhampton no terreno do Leicester, por 1-0, com um golo com intervenção direta de Ricardo Pereira.

O lateral português fez ao passe para o único golo da partida, apontado por Jamie Vardy, aos 41 minutos, na baliza dos Wolves agora defendida por José Sá, o substituto de Rui Patrício, que se transferiu para a Roma.

Além do guardião, foram titulares na equipa de Lage, sucessor de Nuno Espírito Santo, agora no Tottenham, os portugueses João Moutinho, Ruben Neves e Trincão.

O técnico português fez ainda alinhar o avançado mexicano Raul Jiménez, que regressou à Liga inglesa nove meses depois de ter fraturado o crânio num choque de cabeça com David Luiz, então no Arsenal.

O Everton, sem André Gomes, venceu o Southampton por 3-1, depois de ter estado a perder, na sequência de um golo apontado por Adam Armstrong, aos 22 minutos. A nova equipa do técnico espanhol Rafa Benítez chegou à vitória com golos de Richarlison (47), Doucouré (76) e Calvert-Lewin (81).

Em Londres, o Chelsea, que a meio da semana juntou a supertaça europeia ao título de campeão continental, venceu o Crystal Palace por 3-0, com golos de Marcos Alonso, Pulisic e Chalobah.

O Watford recebeu e venceu o Aston Villa por 3-2, enquanto o Brighton foi a única equipa a vencer fora nos jogos disputados ao início da tarde, impondo-se por 2-1 no terreno do Burnley.