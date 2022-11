Wolverhampton oficializa contratação de Lopetegui

Clube inglês anunciou a contratação este sábado.

Julen Lopetegui é o novo treinador do Wolverhampton, confirmou o clube mais português da Premier League na manhã deste sábado. O treinador espanhol, de 56 anos, sucede no cargo a Bruno Lage, um mês depois de deixar o Sevilha.

"O Julen é um treinador de topo, com excelente experiência a um nível de elite do jogo, e estamos muito satisfeitos por termos chegado a um acordo para o trazer para o Wolverhampton. Desde o início, o Julen era a nossa escolha número um para dirigir os Wolves, e estamos ansiosos por recebê-lo e à sua equipa quando se juntarem a nós nas próximas semanas", apontou Jeff Shi, chairman do clube inglês.

FC Porto, seleção de Espanha, Real Madrid e Sevilha constam do currículo do técnico.

Os Wolves estão no 19.º e penúltimo lugar do campeonato inglês, com dez pontos, e hoje recebem o Brighton, a partir das 15h00.