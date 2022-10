"Wolverhampton? Não posso ser o primeiro a abandonar o barco"

Michael Beale orienta o Queens Park Rangers e rejeita uma mudança para o clube da Premier League.

O Wolverhampton não teve vida fácil para encontrar um sucessor para Bruno Lage no comando técnico. Depois de Julen Lopetegui ter descartado a mudança para a Premier League, também Michael Deale disse "não" a essa possibilidade.

"É um clube fantástico e foi um privilégio poder falar com eles, mas penso que não é o momento certo", afirmou o treinador do Queens Park Rangers, citado pelo The Guardian".

"Integridade e lealdade são coisas grandes para mim. Tenho estado completamente comprometido aqui e quero que as outras pessoas também estejam comprometidas. Por isso, não posso ser o primeiro a abandonar o barco. Temos muito para fazer, mas estou entusiasmado com isso", completou.

Michael Beale, 42 anos, já trabalhou na formação de Chelsea e Liverpool. Foi adjunto do Rangers, do Aston Villa e chegou ao Queens Park Rangers esta época, clube que está no primeiro lugar do segundo escalão inglês.

Refira-se que o treinador Steve Davis vai permanecer no comando técnico do Wolverhampton até 2023, depois de ter assumido o cargo quando o português Bruno Lage foi demitido, informou esta quinta-feira o atual 18.º colocado da Liga inglesa de futebol.