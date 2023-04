Wolverhampton mais perto da permanência, Marco Silva também sorri

Wolves e Fulham venceram, respetivamente, frente ao Brentford e Everton.

O Wolverhampton, com José Sá, Nélson Semedo, Toti Gomes e Matheus Nunes a titulares e João Moutinho e Pedro Neto a suplentes utilizados, venceu este sábado por 2-0 na receção ao Brentford, enquanto que o Fulham, treinado por Marco Silva e com João Palhinha no onze inicial, sorriu em casa do Everton (3-1).

Os Wolves abriram o marcador aos 27 minutos, por intermédio de Diego Costa, seguido por Hwang Hee-Chan (69'), que fixou a vitória frente aos bees.

Já em Goodison Park, o Fulham abriu aos hostilidades aos 22 minutos, por Harrison Reed, com Dwight McNeil a empatar aos 35'. Na segunda parte, Harry Wilson voltou a colocar os cottagers em vantagem aos 51' e desta vez foi para durar, com Daniel James a ampliar para 3-1 aos 68'.

Com as vitórias, o Fulham ascendeu ao décimo lugar da Premier League, com 42 pontos, ao passo que o Wolverhampton ganhou espaço para respirar na luta pela permanência, seguindo na 13.ª posição, com sete pontos de vantagem sobre a zona de despromoçao (34).