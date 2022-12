Wolverhampton: eis a primeira contratação da era Lopetegui

Matheus Cunha oficializado no dia de Natal.

Matheus Cunha é o primeiro reforço assegurado para Julen Lopetegui. O avançado brasileiro chega ao Wolverhampton emprestado pelo Atlético, num acordo que pode ditar uma transferência definitiva.

"O internacional brasileiro voou para o Reino Unido e completou os exames médicos no início da semana, finalizando um empréstimo que se tornará automaticamente um acordo permanente até 2027, caso certas cláusulas sejam acionadas", informou o emblema da Premier League.

O atacante brasileiro de 23 anos realizou 17 jogos pelo Atlético esta temporada. Na carreira passou ainda pela Alemanha (Hertha e Leipzig) e Suíça (Sion), no que toca ao futebol europeu. No Brasil vestiu a camisola do Coritiba nos escalões de formação.

Matheus Cunha aguarda agora a autorização de trabalho para alinhar pelo Wolverhampton a partir de 1 de janeiro.