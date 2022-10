Wolverhampton é goleado em casa e está em penúltimo na Premier League

Wolverhampton perdeu por 4-0 na receção ao Leicester.

O Wolverhampton sofreu uma derrota muito pesada na tarde deste domingo. Na receção ao Leicester, a equipa mais portuguesa da Premier League foi goleada por 4-0 e desceu ao penúltimo lugar do campeonato, tendo nove pontos, os mesmos do Nottingham Forest, último, e do Leeds United, antepenúltimo.

Os foxes marcaram por intermédio de Tielemans, aos oito minutos, Harvey Barnes, aos 19', James Maddison, aos 66', e Jamie Vardy, aos 80', e saíram dos lugares de despromoção, subindo ao 16.º posto.

José Sá, João Moutinho, Rúben Neves, Matheus Nunes e Podence foram titulares nos Wolves. Nélson Semedo entrou na segunda parte.

Em 12 jogos oficiais esta temporada, o Wolverhampton venceu três, empatou três e perdeu seis.