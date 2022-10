Wolverhampton derrotado pelo Chelsea no primeiro jogo pós-Lage

O Wolves, que no domingo dispensou Bruno Lage, somou a terceira derrota consecutiva na Premier League.

O Wolverhampton, que no domingo dispensou Bruno Lage, somou este sábado a terceira derrota consecutiva na Premier League, ao perder por 3-0 com o Chelsea, em Londres, em jogo da 10.ª jornada da prova.

Sem Ruben Neves, a cumprir castigo, os Wolves, orientados por Steve Davis, entraram em campo com sete portugueses no onze titular, com José Sá na baliza, Nélson Semedo e Toti, na defesa, e ainda o capitão João Moutinho, Matheus Nunes, Gonçalo Guedes e Podence.

Ao intervalo, o Wolverhampton, que segue na 18.ª e antepenúltima posição da tabela, perdia por 1-0, na sequência do golo apontado por Kai Havertz aos 45+3 minutos.

O Chelsea, que segue na quarta posição e somou o terceiro triunfo consecutivo, aumentou a vantagem aos 54, por Pulisic, e fechou o marcador ao minuto 85 por intermédio de Broja.