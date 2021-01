Wolverhampton deixa fugir vantagem e soma quatro jogos consecutivos sem vencer

Equipa de Nuno Espírito Santo vencia 3-1 ao intervalo, mas permitiu a reação do Brighton no segundo tempo e empatou 3-3, este sábado, no ​​​​​​​Falmer Stadium, na 27ª jornada do campeonato inglês.

Foi o quarto jogo consecutivo do Wolverhampton sem vencer na Premier League - antes já tinha perdido frente a Burnley e Manchester United e empatado com o Tottenham. Com o empate, a equipa agora soma 22 pontos e ocupa o 13º posto. O Brighton, por sua vez, chegou ao oitavo jogo sem ganhar. Soma 14 pontos, no 17º lugar.

A equipa da casa saiu na frente com golo de Aaron Connolly, aos 12'. Mas o Wolverhampton reagiu com a ajuda de sete portugueses no onze inicial: Rui Patrício, Nélson Semedo, João Moutinho, Rúben Neves, Vitinha, Pedro Neto e Fábio Silva. Os golos dos Wolves foram marcados por Romain Saïss, aos 18' (assistência de Nelson Semedo), Dan Burn (autogolo, aos 34') e Rúben Neves (penálti, aos 44').

No segundo tempo, logo aos 15 minutos, Neal Maupay sofreu falta de João Moutinho dentro da área: penálti que o próprio Neal Maupay converteu. Aos 70', Lewis Dunk, de cabeça, deixou tudo igual: 3-3.