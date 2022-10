Wolverhampton define novo candidato à sucessão de Bruno Lage

O objetivo inicial dos Wolves passava por Julen Lopetegui, mas o técnico recusou o convite.

A BBC avança esta terça-feira que o Wolverhampton nomeou Peter Bosz, que deixou recentemente o Lyon, como o mais mais recente candidato à sucessão de Bruno Lage no comando técnico da equipa, que ocupa um delicado 17.º lugar na Premier League.

O objetivo inicial dos Wolves passava por Julen Lopetegui, mas o antigo técnico do Sevilha terá recusado o convite do clube inglês, que não descarta ainda a continuidade de Steve Davis e James Collins - assumiram o comando interino da equipa - até ao arranque do Mundial, em meados de novembro.

Também Nuno Espírito Santo, que desfrutou de uma passagem bem-sucedida pelo Wolverhampton, entre 2017 e 2021, terá sido equacionado pela direção, mas o técnico, até ver, irá manter-se ao leme dos sauditas do Al-Ittihad Jeddah.