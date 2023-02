Wolverhampton consegue reviravolta tardia diante do lanterna-vermelha

Os "wolves" ficaram reduzidos a dez unidades a partir do minuto 27, mas conseguiram assegurar um precioso triunfo em casa do Southampton com um golo aos 87 minutos de João Gomes.

O Wolverhampton, com José Sá, Nélson Semedo, Rúben Neves, João Moutinho e Matheus Nunes a titulares, assim como o ex-Sporting Pablo Sarabia, operou este sábado uma reviravolta na casa do Southampton (2-1), em jogo da 23.ª jornada da Premier League.

Os comandados de Julien Lopetegui não tiveram uma primeira parte nada positiva, permintindo o golo inaugural de Carlos Alcaraz aos 24 minutos, seguido da expulsão de Mario Lemina (27') por acumulação de cartões amarelos, deixando a equipa reduzida a dez unidades.

Ainda assim, um autogolo de Jan Bednarek (73') aumentou a crença dos "wolves" num desfecho positivo e, aos 87 minutos, João Gomes, médio brasileiro contratado ao Flamengo no mercado de inverno, virou o marcador e assegurou o triunfo frente ao lanterna-vermelha da Liga inglesa.

O Wolverhampton segue assim an 15.ª posição da Premier League, com 23 pontos, mais cinco do que soma o Everton, primeira equipa na zona de despromoção (18, com menos um jogo). Já os saints continuam muito aflitos, mantendo-se no último lugar da tabela, com 15 pontos.