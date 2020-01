Wolverhampton confirma avançado: "Estou a contar os dias para me estrear"

Leonardo Campana é equatoriano e uma grande promessa do futebol sul-americano.

O Wolverhampton contratou o futebolista Leonardo Campana, de 19 anos, aos equatorianos do Barcelona Sporting Club, anunciou o clube inglês orientado pelo técnico português Nuno Espírito Santo.

O avançado, que assinou um contrato válido por três anos e meio, chega aos Wolves já com quatro internacionalizações pela seleção principal do Equador, depois de se ter destacado no ano passado durante o Campeonato Sul-Americano de sub-20, no qual se sagrou o melhor marcador, com seis golos em nove jogos, ajudando à conquista do troféu.

"Estou muito feliz e a contar os dias para me estrear no nosso estádio [Moulineux] em frente aos fãs", realçou a jovem promessa que, em janeiro de 2019, se estreou na equipa principal do Barcelona SC, tendo atuado em 21 partidas e apontado quatro golos.

O atacante equatoriano está neste momento a representar o seu país no Torneio Pré-Olímpico Sul-Americano Sub-23, que decorre na Colômbia.