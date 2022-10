Wolverhampton até começou melhor, mas acabou derrotado pelo Crystal Palace

"Wolves" iniciaram a partida com cinco portugueses no onze.

O Wolverhampton perdeu esta terça-feira na visita ao terreno do Crystal Palace, em jogo da 12.ª jornada da Premier League.

Os "wolves", que iniciaram a partida com cinco portugueses em campo (José Sá, Nélson Semedo, Rúben Neves, Matheus Nunes e Daniel Podence), até começaram melhor, com um golo de Adama Traoré, de cabeça, aos 31 minutos, mas Eze (47') e Zaha (70') deram a volta ao marcador, na segunda parte.

O Wolverhampton ocupa o 17.º lugar da Liga inglesa, o primeiro acima da zona de despromoção, com nove pontos, mas com menos um jogo disputado do que Southampton (18.º, com oito pontos).