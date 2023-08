Wolverhampton apresenta treinador no dia seguinte à saída de Lopetegui

Gary O'Neil assinou um contrato de três épocas.

Gary O'Neil foi esta quarta-feira confirmado como novo treinador do Wolverhampton, depois de anunciada a saída de Julen Lopetegui na noite de ontem. O técnico de 40 assinou um contrato válido por três temporadas.

O'Neil, antigo médio com passagem pelo West Ham, entre outros clubes, orientou o Bournemouth na época passada, tendo conseguido a permanência na Premier League. No arranque da carreira de treinador, esteve ao serviço dos sub-23 do Liverpool.

"Estamos muito satisfeitos por receber Gary no clube. Ele é um jovem treinador altamente motivado, com princípios sólidos e muito bem visto por todos com quem trabalhou. Estamos ansiosos para ver o que podemos alcançar juntos no Wolves", afirmou o diretor desportivo Matt Hobbs.

A estreia está marcada para segunda-feira, no terreno do Manchester United, jogo da ronda inaugural do campeonato inglês.

O Wolverhampton é a equipa inglesa com mais jogadores portugueses: o guarda-redes José Sá, os defesas Nélson Semedo e Toti Gomes, o médio Matheus Nunes, e os avançados Daniel Podence, Pedro Neto e Fábio Silva.