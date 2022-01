Wolverhampton anuncia reforço para Bruno Lage... mas não é para já

Hayao Kawabe é japonês e deu nas vistas ao serviço do Grashoppers.

O Wolverhampton anunciou esta quarta-feira a contratação de Hayao Kawabe, com um contrato válido por três épocas e meia. O médio de 26 anos irá, segundo informou o clube inglês, terminar a temporada no Grashoppers, onde deu nas vistas, mas agora por empréstimo.

Kawabe realizou esta temporada 18 jogos pelo clube suíço, com quatro golos marcados, naquela que está a ser a primeira experiência no futebol europeu. Tem quatro internacionalizações pela principal seleção do Japão, com um remate certeiro.

Face à pausa de inverno no campeonato da Suíça, o jogador irá estar no grupo de Bruno Lage durante o mês de janeiro.