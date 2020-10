Wolverhampton acaba com um jejum graças a um português

Pedro Neto na festa do golo

Redação com Lusa

Golo de Pedro Neto garantiu a vitória frente ao Fulham.

Um golo do português Pedro Neto garantiu o triunfo do Wolverhampton frente ao Fulham, em jogo da quarta jornada da liga inglesa de futebol, na qual a equipa orientada por Nuno Espírito Santo somava duas derrotas consecutivas.

Com cinco portugueses no onze titular, os Wolves chegaram ao golo aos 58 minutos, por intermédio de Pedro Neto, depois de Nelson Semedo, que recentemente se transferiu do Barcelona, protagonizar duas boas oportunidades primeiro tempo.

A vencer, pela primeira vez em casa, Nuno Espírito Santo mexeu na equipa fazendo entrar João Moutinho para o lugar de Podence, e trocando Nelson Semedo por Trouver, e Pedro Neto por Traore.

O triunfo deixa a equipa com mais portugueses da Premier League na 12.ª posição da tabela, com seis pontos, e empurra o Fulham para o último posto, com quatro derrotas.

Depois de na semana passada ter perdido por 3-1 com o campeão Liverpool, o Arsenal regressou às vitórias, impondo-se em casa por 2-1 ao Sheffield United que, tal como o Fulham, ainda procura o primeiro triunfo na prova.

No estádio Emirates, em Londres, Saka e Pepe marcaram, aos 61 e 64 minutos, para a equipa da casa, tendo David McGoldrick marcado aos 81, o primeiro tento do Sheffield United na presente edição da liga inglesa.