Wolfsburgo vence Werder Bremen e sobe ao quinto lugar na Bundesliga

O Wolfsburgo venceu na receção ao Werder Bremen por 5-3, na abertura da nona jornada da Bundesliga, e subiu ao quinto lugar, com os mesmos pontos do quarto, o Leipzig.

Num jogo invulgar pelo número de golos, o Werder Bremen abriu o marcador aos 13 minutos, por Leonardo Bittencourt, mas a equipa da casa não tardou a virar o resultado, no espaço de três minutos, aos 22 e 25, pelo lateral direito Bote Baku e pelo central norte-americano John Brooks.

O resultado conheceria mais duas alterações antes do intervalo, com o Werder Bremen a restabelecer a igualdade, aos 36 minutos, pelo médio Kevin Mohwald, que entrara quatro minutos antes para o lugar de Jean-Manuel Mbom, e o Wolfsburgo a replicar com novo golo, aos 37, pelo avançado holandês Wout Weghorst.

A vantagem com que o Wolfsburgo iniciou a segunda parte cedo se desvaneceu, quando o central da equipa da casa, John Brooks, aos 47 minutos, num lance infeliz, introduziu a bola na própria baliza, pondo o resultado em 3-3, que seria desfeito aos 76, com novo golo de Wout Weghorst.

A equipa da casa chegaria, ainda, ao quinto golo, aos 90+5 minutos, pelo avançado polaco Bartosz Bialek, que tinha sido lançado em campo aos 81, a render o internacional suíço Admir Mehmedi.

Com este triunfo, o Wolfsburgo, que tem um jogo a mais, subiu provisoriamente ao quinto lugar, com 17 pontos, os mesmos do quarto, o Leipzig, numa Bundesliga liderada pelo Bayern, com 19, seguido de perto por Borússia Dortmund e Bayer Leverkusen, ambos com 18, em segundo e terceiro lugares.